English ESA Open Day 2025: An Unforgettable Journey Through Space Science at ESAC
On 4 October 2025, the European Space Agency opened the doors of ESAC – the European Space Astronomy Centre near Madrid – for an inspiring day of discovery. Visitors had the opportunity to explore ESA’s window to the Universe, where missions studying our Solar System, the Milky Way and the distant Universe are operated and analysed.
Throughout the day, guests met ESA scientists and engineers, learned about missions such as Gaia, XMM-Newton, and JUICE, and experienced hands-on activities that brought the wonders of astrophysics and planetary science to life. Interactive exhibits, talks, and guided tours showcased how ESA’s science missions are expanding our understanding of the cosmos.
More than two thousand participants of all ages enjoyed an unforgettable day filled with curiosity, innovation, and a shared passion for exploring the Universe.
Spanish Día de Puertas Abiertas de la ESA 2025: Un viaje inolvidable por la ciencia espacial en ESAC
El 4 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea (ESA) abrió las puertas de ESAC – el Centro Europeo de Astronomía Espacial, cerca de Madrid – para una jornada inspiradora dedicada al descubrimiento. Los visitantes tuvieron la oportunidad única de adentrarse en el corazón del programa científico de la Agencia Espacial Europea, la ventana de la ESA al Universo, donde se operan y analizan misiones que estudian nuestro Sistema Solar, la Vía Láctea y el espacio profundo.
Charlas, exposiciones y visitas guiadas mostraron cómo las misiones científicas de la ESA amplían nuestro conocimiento del cosmos. A lo largo del día, los asistentes pudieron conocer a científicos e ingenieros de la ESA, descubrir misiones como Gaia, XMM-Newton y JUICE, y participar en actividades interactivas que acercaron la astrofísica y la ciencia planetaria al público de todas las edades.
Más de dos mil personas disfrutaron de una jornada inolvidable y llena de curiosidad, innovación y pasión por explorar el Universo.