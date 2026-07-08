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Science & Exploration

8 things to know about this year’s solar eclipse

10/07/2026 265 views 10 likes 523874 ID 00:02:34
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From the path of totality and the spectacular Baily's beads to why this eclipse will be especially beautiful at sunset, discover what makes the 12 August 2026 total solar eclipse so special.

Featuring ESA Reserve Astronaut Sara García Alonso and ESA Astronaut Candidate Pablo Álvarez Fernández.

Spanish

Aquí presentamos 9 cosas que debes saber sobre el eclipse solar total de este año.

Desde la franja de totalidad y las espectaculares perlas de Baily hasta qué hará este eclipse aún más especial al atardecer, descubre por qué el eclipse solar total del 12 de Agosto 2026 será tan único! 

Con Sara García Alonso, astronauta de reserva de la ESA, y Pablo Álvarez Fernández, astronauta de la ESA en formación.

  • CREDIT
    European Space Agency (ESA) This video includes third party content. It shall not be modified, and parts of the video (e.g. footage, animations, music etc.) shall not be used in other productions without explicit authorisation by ESA.
  • LICENCE
    ESA Standard Licence
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