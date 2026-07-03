This timelapse was published on social media by ESA astronaut Sophie Adenot with the following caption:

Day 139, orbit 2155 — After the pictures (available in HD on my Flickr account), I'm so happy to finally share the timelapse of the most spectacular aurora of the εpsilon mission so far!

Watching this glowing green ribbon shimmer and dance, it's easy to lose yourself completely in the magic of the moment. Turn the sound on for the full experience – the music was carefully chosen to bring you as close as possible to what I felt watching this from space .

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Jour 139, orbite 2155 – Après les photos (disponibles en HD sur mon compte Flickr), je suis très heureuse de pouvoir enfin partager avec vous le timelapse de l’aurore la plus spectaculaire (jusqu’à présent !) de la mission εpsilon !

Difficile de ne pas céder à la magie de l’instant en regardant ce ruban de lumière verte onduler et danser sous nos yeux... Activez le son pour vivre pleinement l’expérience : la musique a été choisie avec soin pour évoquer les émotions que j’ai ressenties en admirant ce spectacle depuis l’espace