ESA School Days – ESRIN, 13-17 March 2023

In the week of 13-17 March 2023, more than 1400 students attended the ESA School Days event at ESRIN, the ESA Centre for Earth Observation located in Frascati, near Rome, Italy. The students and their teachers, coming from Lazio and other Italian regions, discovered more about ESA and the projects it is involved in, thanks also to creative hands-on labs, a visit to the Earth observation multimedia centre and the launch of rocket models. During the full-day visit, the focus was on themes such as Earth observation, satellites in orbit, ESA launch programmes, asteroid tracking, and how space exploration and ESA’s activities benefit daily life.

Italian:

Nella settimana del 13-17 marzo 2023, più di 1400 studenti hanno preso parte all’evento ESA School Days a ESRIN, il Centro ESA per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, vicino Roma. È stata questa un’occasione, per gli studenti e per i loro insegnanti provenienti dalle scuole del Lazio e di altre regioni italiane, per conoscere meglio l’ESA e scoprire i numerosi progetti spaziali in cui l’Agenzia è coinvolta, grazie anche ai laboratori creativi, alla visita al centro multimediale di Osservazione della Terra e al lancio di razzo modelli. Nel corso della visita di un giorno sono stati approfonditi temi quali Osservazione della Terra, satelliti in orbita, programmi di lancio dell’ESA, ricerca e monitorraggio di asteroidi, e come l’esplorazione dello spazio e le attività dell’ESA portino beneficio alle attività quotidiane qui sulla Terra.