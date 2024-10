English Paxi explores wind

Learn about wind, what causes it and how and why we study it in the latest Paxi adventure

Spanish Paxi explora el viento

Aprende sobre el viento, qué lo provoca y cómo y por qué lo estudiamos en la última aventura de Paxi.

Romanian Paxi explorează vântul

Aflați despre vânt, ce îl provoacă și cum și de ce îl studiem în cea mai recentă aventură Paxi.

Portuguese Paxi explora o vento

Aprende sobre o vento, o que o provoca e como e porquê o estudamos na mais recente aventura Paxi.

Polish Paxi bada wiatr

Dowiedz się więcej o wietrze, jego przyczynach oraz o tym, jak i dlaczego go badamy w najnowszej przygodzie Paxi.

Norwegian Paxi utforsker vind

Lær mer om vind, hva som forårsaker den og hvordan og hvorfor vi studerer den i det nyeste Paxi-eventyret.

Italian Paxi osserva il vento

Imparate a conoscere il vento, le sue cause e come e perché lo studiamo nell'ultima avventura di Paxi.

Greek Ο Πάξι εξερευνά τον άνεμο

Μάθετε για τον άνεμο, τι τον προκαλεί και πώς και γιατί τον μελετάμε στην τελευταία περιπέτεια του Paxi.

German Paxi erforscht den Wind

Erfahren Sie im neuesten Paxi-Abenteuer mehr über Wind, seine Ursachen und wie und warum wir ihn untersuchen.

French Paxi te fait découvrir le vent

Découvrez le vent, ce qui le provoque et comment et pourquoi nous l'étudions dans la dernière aventure de Paxi.

Swedish Paxi utforskar vind

Lär dig mer om vind, vad som orsakar den och hur och varför vi studerar den i det senaste Paxi-äventyret.

Dutch Paxi onderzoekt wind

Leer meer over wind, wat het veroorzaakt en hoe en waarom we het bestuderen in het nieuwste Paxi-avontuur.

Danish Paxi udforsker vind

Lær om vind, hvad der forårsager den, og hvordan og hvorfor vi studerer den i det seneste Paxi-eventyr.

Czech Paxi zkoumá vítr

V nejnovějším dobrodružství Paxi se dozvíte, co vítr způsobuje, jak a proč ho studujeme.

Finnish Paxi tutkii tuulta

Tutustu tuuleen, sen syihin sekä siihen, miten ja miksi sitä tutkitaan uusimmassa Paxi-seikkailussa.

Estonian Paxi avastab tuult

Tutvu tuulega, selle põhjustega ning sellega, kuidas ja miks me seda uurime Paxi viimases seikluses.