English: Paxi and the Start of the Great Space Adventure

Join Paxi on a journey through time! Learn how humans first started exploring space, why countries in Europe teamed up to create the European Space Agency (ESA), what ESA does today, and how kids can be part of the adventure.

Czech: Paxi a Začátek velkého vesmírného dobrodružství

Vydejte se s Paxi na cestu časem! Dozvíte se, jak lidé začali zkoumat vesmír, proč se evropské země spojily a založily Evropskou kosmickou agenturu (ESA), čím se ESA dnes zabývá a jak se děti mohou zapojit do tohoto dobrodružství.

Danish: Paxi og begyndelsen på det store rumeventyr

Tag med Paxi på en rejse gennem tiden! Lær, hvordan mennesket begyndte at udforske rummet, hvorfor lande i Europa gik sammen om at oprette Den Europæiske Rumorganisation (ESA), hvad ESA laver i dag, og hvordan børn kan være en del af eventyret.

Dutch: Paxi en het begin van het grote ruimteavontuur

Ga met Paxi mee op een reis door de tijd! Ontdek hoe mensen voor het eerst de ruimte gingen verkennen, waarom Europese landen samen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) hebben opgericht, wat ESA vandaag de dag doet en hoe kinderen deel kunnen uitmaken van dit avontuur.

Estonian: Paxi ja suure kosmoseseikluse algus

Liitu Paxiga ajarännakule! Õpi, kuidas inimesed hakkasid kosmost uurima, miks Euroopa riigid ühinesid Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) loomiseks, mida ESA täna teeb ja kuidas lapsed saavad sellest seiklusest osa võtta.

Finnish: Paxi ja suuren avaruusseikkailun alku

Lähde Paxin kanssa matkalle ajassa taaksepäin! Opi, miten ihmiset alkoivat tutkia avaruutta, miksi Euroopan maat perustivat yhdessä Euroopan avaruusjärjestön (ESA), mitä ESA tekee nykyään ja miten lapset voivat osallistua seikkailuun.

French: Paxi et le début de la grande aventure spatiale

Rejoignez Paxi dans un voyage à travers le temps ! Découvrez comment les humains ont commencé à explorer l'espace, pourquoi les pays européens se sont associés pour créer l'Agence spatiale européenne (ESA), ce que fait l'ESA aujourd'hui et comment les enfants peuvent participer à l'aventure.

German: Paxi und der Beginn des großen Weltraumabenteuers

Begleite Paxi auf einer Reise durch die Zeit! Erfahre, wie die Menschen begannen, den Weltraum zu erforschen, warum sich europäische Länder zusammengeschlossen haben, um die Europäische Weltraumorganisation (ESA) zu gründen, was die ESA heute macht und wie Kinder Teil dieses Abenteuers werden können.

Greek: Ο Πάξι και η αρχή της μεγάλης διαστημικής περιπέτειας

Ελάτε μαζί με τον Paxi σε ένα ταξίδι στο χρόνο! Μάθετε πώς οι άνθρωποι άρχισαν να εξερευνούν το διάστημα, γιατί οι χώρες της Ευρώπης συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τι κάνει σήμερα ο ESA και πώς τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την περιπέτεια.

Hungrarian: Paxi és a nagy űrkaland kezdete

Csatlakozz Paxihoz egy időutazásra! Tudj meg, hogyan kezdték el az emberek az űr kutatását, miért álltak össze az európai országok az Európai Űrügynökség (ESA) létrehozására, mit csinál ma az ESA, és hogyan vehetnek részt a gyerekek is ebben a kalandban.

Italian: Paxi e l’inizio della grande avventura nello Spazio

Unisciti a Paxi in un viaggio attraverso il tempo! Scopri come gli esseri umani hanno iniziato a esplorare lo spazio, perché i paesi europei hanno collaborato per creare l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), cosa fa oggi l'ESA e come i bambini possono partecipare a questa avventura.

Norwegian: Paxi og starten på det store romeventyret

Bli med Paxi på en reise gjennom tiden! Lær hvordan menneskene først begynte å utforske verdensrommet, hvorfor landene i Europa gikk sammen om å opprette Den europeiske romorganisasjonen (ESA), hva ESA gjør i dag, og hvordan barn kan være med på eventyret.

Polish: Paxi i początek wielkiej kosmicznej przygody

Dołącz do Paxi w podróży przez czas! Dowiedz się, jak ludzie zaczęli odkrywać kosmos, dlaczego kraje europejskie połączyły siły, aby stworzyć Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), czym zajmuje się obecnie ESA i jak dzieci mogą wziąć udział w tej przygodzie.

Portuguese: Paxi e o início da grande aventura espacial

Junte-se a Paxi numa viagem pelo tempo! Saiba como os humanos começaram a explorar o espaço, por que os países da Europa se uniram para criar a Agência Espacial Europeia (ESA), o que a ESA faz hoje e como as crianças podem fazer parte dessa aventura.

Romanian: Paxi și începutul marii aventuri spațiale

Alătură-te lui Paxi într-o călătorie în timp! Află cum au început oamenii să exploreze spațiul, de ce țările din Europa s-au asociat pentru a crea Agenția Spațială Europeană (ESA), ce face ESA astăzi și cum pot copiii să participe la această aventură.

Slovenian: Paxi in začetek velike vesoljske pustolovščine

Pridružite se Paxiju na potovanju skozi čas! Spoznajte, kako so ljudje začeli raziskovati vesolje, zakaj so se evropske države združile in ustanovile Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), kaj ESA počne danes in kako lahko otroci sodelujejo v tej pustolovščini.

Spanish: Paxi y el comienzo de la gran aventura espacial

¡Acompaña a Paxi en un viaje a través del tiempo! Descubre cómo los seres humanos comenzaron a explorar el espacio, por qué los países europeos se unieron para crear la Agencia Espacial Europea (ESA), qué hace la ESA hoy en día y cómo los niños pueden formar parte de la aventura.

Swedish: Paxi & början på det stora rymdäventyret

Följ med Paxi på en resa genom tiden! Lär dig hur människan började utforska rymden, varför länderna i Europa gick samman för att bilda Europeiska rymdorganisationen (ESA), vad ESA gör idag och hur barn kan vara med på äventyret.