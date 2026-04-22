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ESA School Days 2026: A week of space and science

22/04/2026 201 views 6 likes 519901 ID 00:03:28
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From 13 to 17 April, ESA’s Centre for Earth Observation in Frascati, ESRIN, hosted the 2026 edition of ESA School Days, welcoming students from across Italy for a week dedicated to space and science.

Throughout the week, participants took part in presentations, interactive laboratories and hands-on activities, exploring how ESA studies our planet and the wider Universe. Activities included: sessions dedicated to European launchers, Ariane 6 and Vega C, as well as the future reusable vehicle Space Rider, model rocket launch demonstrations, as well as meteorite and asteroid workshops and guided visits to the Earth Observation Multimedia Centre. This initiative aimed to inspire younger generations by raising awareness of scientific research, environmental protection and climate change, while fostering curiosity, teamwork and interest in STEM disciplines. The event was organised with contributions from ESERO Italia and the Italian Space Agency.

Italiano

Dal 13 al 17 aprile, ESRIN, il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea dedicato ai Programmi di Osservazione della Terra a Frascati, ha ospitato l’edizione 2026 degli ESA School Days, accogliendo studenti provenienti da tutta Italia per una settimana dedicata allo spazio e alla scienza.

Durante la settimana, i partecipanti hanno preso parte a presentazioni, laboratori interattivi ed esperienze pratiche, esplorando come l’ESA studia la Terra e indaga l’Universo. Tra le attività: sessioni dedicate ai lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C ed al futuro veicolo riutilizzabile Space Rider, dimostrazioni di lancio di razzi-modello, laboratori su meteoriti e asteroidi e visite guidate al Centro Multimediale di Osservazione della Terra. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di ispirare le giovani generazioni, sensibilizzandole su temi come la ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente e il cambiamento climatico, promuovendo curiosità, lavoro di squadra e interesse verso le discipline STEM. L’evento è stato realizzato con il contributo di ESERO Italia e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

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