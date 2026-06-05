How Europe studies the Sun

English

How does Europe study the Sun? Discover the missions revealing the secrets of our closest star, from SOHO and Solar Orbiter to Proba-3, which is creating artificial solar eclipses in space to unlock new insights into the Sun's mysterious corona.

Featuring ESA Reserve Astronaut Sara García Alonso.

Spanish

¿Cómo se estudia el Sol desde Europa? Acompaña a Sara García Alonso en un recorrido por las misiones de la ESA que observan nuestra estrella, desde SOHO y Solar Orbiter hasta Proba-3, que está creando eclipses solares artificiales en el espacio para investigar la misteriosa corona solar.

Con Sara García Alonso, astronauta de reserva de la ESA.