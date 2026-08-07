Join us live and enjoy the total solar eclipse!

[English] On 12 August 2026, Europe will witness one of nature’s most spectacular events: a total solar eclipse starting at 19:30 CEST.

As the Moon’s shadow sweeps across Spain, join the European Space Agency live from Observatorio Astrofísico de Javalambre where Dame Dr. Maggie Aderin and ESA scientists will fill you in on everything you need to know about the eclipse and reveal the science behind the spectacle.

Are you watching from Spain? Join ESA in León at Palacio de Congresos y Exposiciones de León for a day of science, hands-on activities and safe eclipse viewing.

Whether you're under the path of totality or watching from across the globe, ESA is your front-row seat to the cosmos.

Watch live here:

https://www.youtube.com/@EuropeanSpaceAgency

https://watch.esa.int/

Learn more about the event in León.

Safe eclipse watching.

[Spanish] El 12 de Agosto de 2026, Europa será testigo de uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza: un eclipse total de Sol, que comenzará a las 19:30 CEST.

Mientras la sombra de la Luna recorre España, acompaña a la Agencia Espacial Europea en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, donde la Dra. Maggie Aderin y científicos de la ESA te explicarán todo lo que necesitas saber sobre el eclipse y descubrirán la ciencia que se esconde detrás de este extraordinario fenómeno.

¿Vas a verlo desde España? Únete a la ESA en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León para disfrutar de una jornada llena de ciencia, actividades interactivas y observación segura del eclipse.

Tanto si te encuentras bajo la franja de totalidad como si lo sigues desde cualquier otro lugar del mundo, la ESA te ofrece un asiento en primera fila para vivir este espectáculo del cosmos.

Sigue la retransmisión en directo aquí:

https://www.youtube.com/@EuropeanSpaceAgency

https://watch.esa.int/

Más información sobre el evento en León.

Mira el eclipse de forma segura.